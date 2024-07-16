Сенат США начал расследование покушения на Трампа

Комитет по внутренней безопасности Сената США начал двухпартийное расследование по факту покушения на жизнь экс-президента Дональда Трампа и планирует провести итоговые слушания уже до конца месяца.

Об этом заявил в понедельник глава комитета сенатор Гэри Питерс, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Мы проведём расследование, двухпартийное расследование под эгидой Комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть развитие событий», — заявил Питерс.

Он также подчеркнул, что комитет попытается ускорить процесс и уже на нынешнем этапе планирует провести детальный брифинг ФБР для законодателей. Планируется, что слушания по делу могут пройти до каникул, которые начнутся в августе.

Глава комитета также отметил, что разговаривал с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом по этому вопросу, чтобы обеспечить проведение расследования на уровне комитета.

Как сообщала Одесса News, в минувшую субботу во время одного из избирательных митингов в штате Пенсильвания 20-летний американец выстрелил в Трампа, ранив его, а также убив и ранив людей вокруг. Агенты Секретной службы США ликвидировали нападающего на месте. Продолжается следствие.

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