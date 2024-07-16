Что произошло в 59-й бригаде, почему Сырский отправил туда проверку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить ситуацию в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснить обстоятельства потерь среди личного состава бригады.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины», – говорится в сообщении.

Такое решение было принято Сырским вскоре после того, как парамедик Екатерина Полищук «Птичка» обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести служебную проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде им. Якова Гандзюка, в которой она служила. В частности, Полищук просила «обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, повлекшие гибель большого количества военнослужащих».

Одесса News информировала, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с командирами, ответственными за подготовку в ВСУ, представителями учебных центров, военкоматов, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтёрами и общественными деятелями в июне 2024 года обсудил уменьшение потерь во время боевых действий, подчеркнув важность комплексного подхода к сохранению жизни и здоровья военнослужащих.

Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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