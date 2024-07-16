Безуглую лишили одной из должностей в Верховной Раде: «Реакция на мою правду»

Народного депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую отстранили от должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом 15 июля сообщила в Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Спасибо всем членам комитета, которые поддержали это решение», – написала она.

Геращенко утверждает, что инициативу отозвать Безуглую с должности замглавы комитета блокирует Офис президента Украины и «руководство ВР не выносит это постановление в зал».

Безуглая в Facebook подтвердила информацию о своём отстранении, отметив, что воздержались четыре нардепа (всего комитет состоит из 20 членов).

Нардеп считает это «реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращениях военных».

«Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. С нечего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы попрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти «подкомитеты» в абсолютном большинстве даже не проводят заседаний, не говоря уже о решениях. Для визиток», – заявила Безуглая.

Обращаясь к коллегам-нардепам, Безуглая сказала: «Вы молчите внутри и снаружи. Никакого решения Комитета за месяц. Ни насчёт похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни… Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах… Ничто не остановит идею, время которой наступило».

Одесса News информировала, что 26 ноября 2024 года она заявила, что на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план войны на 2024 год, поэтому военное руководство Украины «должно уйти». После этого она сделала ещё ряд критических заявлений о Залужном.

В парламентской фракции «Слуга народа» открестились от слов Безуглой, отметив, что это личная позиция нардепа.

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