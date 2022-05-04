Враг нанёс ракетный удар по городу Арциз в Одесской области

Вечером 3 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Арциз в Болградском районе Одесской области.

Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский, проинформировала Общественное.Одесса на своём Telegram-канале.

«Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области», — говорится в сообшении.

По данным Оперативного командования «Юг», «при повторном обстреле Одесской области враг ударил ещё 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет».

Как сообщала Одесса News, во вторник, 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, нацеленные на Одесскую область.

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