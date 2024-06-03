Зеленский о заявлениях Трампа: «Неужели он хочет быть президентом-лузером?»

Вероятная договорённость кандидата в президенты США Дональда Трампа с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о завершении войны в Украине благодаря уступкам России может быть опасной не только для Украины, но и для позиции США в мире.

Об этом в интервью The Guardian заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Facebook Зеленского.

«Я не совсем понимаю, неужели он хочет быть потом президентом-лузером? – сказал Зеленский. – Давайте представим, что президент – Трамп и, например, он решил закончить войну за счёт Украины. И каким-то образом в диалоге получил подтверждение от Путина, что это стоп, это всё. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не даёт никакой поддержки, оружия нет, финансов нет… Конечно, Украина без оружия голыми руками не сможет с многомиллионной армией воевать. И представьте себе на секунду… что после этого Путин пойдёт дальше. Так кем для всего мира будет этот новый президент США?».

По словам президента, в случае победы Путина президент США будет выглядеть «очень слабым». Речь также идёт «об институционности США», добавил Зеленский.

«Они станут очень слабыми, они не будут лидерами в мире… И тогда Путин пойдёт дальше, понимая, что США – уже не такой игрок. И тогда на арену выйдут другие лидеры других стран, в большинстве своём – авторитарные. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чём все боятся говорить. И это реальная третья мировая война», – подчеркнул президент Украины.

Одесса News информировала, что Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021-й и планирует участвовать в выборах 2024 года.

Во время предвыборной кампании он неоднократно делал заявления, которые касаются Украины. В частности, говорил, что может закончить развязанную Россией войну в течение суток, высказывал мнение, что Украине, вероятно, для этого «придётся отдать часть территории», отмечал, что мог бы договориться с Россией и предотвратить войну ценой оккупации части Украины.

Зеленский несколько раз приглашал Трампа в Украину и отмечал, что Украина «будет работать с любым президентом, которого изберут американцы».

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