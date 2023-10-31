Спикер Палаты представителей США внёс законопроект о помощи Израилю без Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон внёс законопроект о выделении финансовой помощи Израилю на $14,3 млрд без объединения её в единый пакет с Украиной, как предлагал президент Джо Байден.

Об этом 31 октября сообщает издание Гордон со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, пакет отделяет помощь на безопасность Израилю от более широкого запроса Байдена в размере около $106 млрд на чрезвычайное финансирование, включающего помощь Украине и Тайваню. В нём также нет гуманитарной помощи населению Газы и Израиля, о которой просил Белый дом.

План Джонсона предполагает, что средства для Израиля будут найдены за счёт изменений в утверждённом Байденом законе о сокращении инфляции, говорится в сообщении. Bloomberg отмечает, что такое решение создает прецедент, потому что до этого Конгресс не урезал другие программы для покрытия чрезвычайных расходов.

Одесса News информировала, что 20 октября Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, которое, кроме прочего, включает помощь Украине ($61,4 млрд, наибольший пакет) и Израилю ($14,3 млрд).

Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в обнародованном 26 октября интервью Fox News заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю должно рассаматриваться отдельно, добавив что американский народ требует «реальной ответственности за использование этих долларов».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy