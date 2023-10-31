СБУ задержала в Одесчине организатора незаконной переправки уклонистов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой и Нацполицией нейтрализовали в Одесской области международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.

Об этом 30 октября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

«В результате спецоперации «на горячем» задержан организатор банды. Находясь за рулём собственного авто, он пытался «прорвать» госграницу и таким образом вывезти двух уклонистов в непризнанное Приднестровье. За такую «услугу» злоумышленник получил от своих клиентов в общей сложности $7 тыс. Как установило следствие, организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлёк двух сообщников – жителей так называемой ПМР», – говорится в сообщении.По данным СБУ, для поиска уклонистов фигуранты создали Telegram-канал, который администрировали с территории Приднестровья. Там они предлагали военнообязанным за деньги уклониться от мобилизации, сбежав за границу.

«Злоумышленники «гарантировали» потенциальным призывникам, что переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через «приднестровское» квазиобразование. Установлено, что организатор группировки использовал собственный частный дом в пограничном районе Одесской области как «перевалочный пункт» для сбора уклонистов. Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями», – отметили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения организатора «схемы» были обнаружены банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также наличные средства в иностранной валюте.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили очередную незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины.

Фото: СБУ, Госпогранслужба

Видео: Госпогранслужба

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