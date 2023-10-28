30-летнему жителю Одесской области не удалось сбежать за границу от призыва

Оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, 30-летний житель Одесской области через закрытый телеграмм-канал разыскал организаторов противоправных перевозок и сделал заказ.

«Следуя указанным инструкциям, он прибыл в Одессу и разместился в уканном ему грузовом «такси». Перевозчик комфортных условий клиенту не создал, а разместил его на прицепе фуры. Помешали их планам пограничники, которые вовремя остановили горе-шофёра в контролируемом приграничном районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь водитель не будет выполнять такие заказы, ибо его грузовик изъяли правоохранители, а заказчику придётся отвечать за свои поступки перед законом. Оперативники сообщили компетентным правоохранительным органам об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Служба безопасности заблокировала ещё один канал нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, организованный сотрудником одного из подразделений Нацполиции в Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба

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