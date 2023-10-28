Из зала суда: белгород-днестровский браконьер приговорён к крупному штрафу

Житель Белгород-Днестровского района получил обвинительный приговор суда за незаконный вылов рыбы почти на 290 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По сообщению полиции, во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское Лиманской территориальной общины сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровского РПП совместно с морской охраной разоблачили местного мужчину, который совершал незаконный лов рыбы без каких-либо разрешительных документов, с помощью сеток и маломерной лодки.

Отмечается, что полицейские изъяли у рыбака в качестве вещественных доказательств три сетки, плавсредство и 128 единиц разных видов рыбы, среди которых караси, сазаны, окуни и камбала.

«В рамках начатого уголовного производства эксперты установили общую сумму нанесённого государству ущерба, которая составила почти 290 тысяч гривен. Собрав достаточно доказательств дознаватели, под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, выдвинули правонарушителю обвинение в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб, по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины, и направили обвинительный акт в суд», — прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Эдуард Коломиец.

Суд вынес приговор, которым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. гривен. Кроме того, правонарушитель должен возместить причинённый государству ущерб. Также суд определил судьбу вещественных доказательств – сетки, лодку и улов конфисковать в пользу государства.

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Фото: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области

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