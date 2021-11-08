На Бреуса в Одессе под колёсами трамвая погиб 26-летний моряк

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на улице Бреуса в Одессе.

По сообщению Одесского районного управления полиции №1, там вечером 7 ноября под колёсами трамвая погиб мужчина, переходивший колею в запрещённом месте. По данным СМИ, погибший — Иван Соловьёв, 26-ти лет, моряк, брата которого два года назад сбило авто насмерть на улице Варненской в Одессе.

С помощью крана трамвай был поднят, чтобы вытащить тело погибшего.

По информации следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления Нацполиции в Одесской области, событие квалифицировано по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства аварии.

Как сообщала Одесса News, 31 октября в переулке Ванный в Киевском районе Одессы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, во время которого автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину 1940 г.р., когда та пересекала проезжую часть.

Фото: Нацполиция

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