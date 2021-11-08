Минздрав предупреждает: невакцинированные учителя сегодня будут отстранены от работы

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября будут отстранены от работы.

Об этом он рассказал в эфире ТСН, сообщает Укринформ.

На вопрос, могут ли невакцинированные учителя не идти в понедельник на работу, Ляшко ответил: «Да. Согласно действующему законодательству, они будут отстранены. Для этого директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни».

Ляшко также прокомментировал обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой отсрочить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей.

«У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно. Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь», – заявил министр.

Отвечая на вопрос, имеют ли право работать учебные заведения в «красных» зонах при условии 100% вакцинированного персонала, Ляшко отметил, что, согласно постановлению Кабмина, они имеют такое право, однако местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

«У нас все отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим на этой неделе стабилизацию на высоких цифрах. И когда был такой рост, как снежный ком, когда неделя от недели заболеваемость росла в два-три раза, было предложено передвинуть каникулы на неделю раньше, а затем ещё их продлить на одну неделю. Есть постановление Кабмина, которое позволяет (работать учебным заведениям при условии 100% вакцинированного персонала, – ред.), а каждый регион с учётом эпидситуации может принять более жёсткое решение – продлить каникулы или предложить дистанционное обучение», — подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщала Одесса News, работодатели до 8 ноября должны были предупредить работников, которые согласно приказу Минздрава подлежат обязательной профилактической вакцинации и отказываются вакцинироваться от COVID-19, об отстранении от работы.

Видео:ТСН

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