Зеленский подписал закон о коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта (№3219) на сайте Верховной Рады.

Так, в графе о дате и состоянии прохождения указано: «Возвращено с подписью Президента» и уточняется, что Глава государства подписал закон 18 марта 2020 года.

Этот закон, в частности, предусматривает, что нарушение правил, касающихся карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями влечёт наложение штрафа на граждан от одного до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц — в размере от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрено создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предотвращению и лечению коронавирусной болезни, в частности: проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках»; стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения Covid-19; контроль со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий закон 17 марта и передал его на подпись Президенту.

Как сообщала Одесса News, согласно закону, если нарушение правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьёзные последствия для третьих лиц, нарушитель может получить тюремный срок от пяти до восьми лет.