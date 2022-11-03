В Украине начинается вторая волна антитабачной информационной кампании «No Smoking Friendly. Забота о здоровье — твой вклад в победу Украины», цель которой – защитить право украинцев на бездымный воздух в общественных местах.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил исполнительный директор общественной организации «Жизнь» Дмитрий Купира.

“Наша общая цель – помочь Украине обеспечить соблюдение правового режима, в частности, Закона № 1978-ІХ, направленного на защиту жизни и здоровья людей от вреда табака и никотина. Проведение информационных кампаний доказало свою эффективность. Запрет любого курения в общественных и рабочих помещениях стал для Украины социальной нормой, поддерживаемой абослютным большинством граждан”, — отметил Купира.

Он напомнил, что первая волна информационной кампании была запущена в мае-июле 2022 года и заключалась она в информировании граждан и субъектов хозяйствования о новых нормах антитабачного закона. В ходе кампании выкладывались социальные видеоролики и вышла серия публикаций в соцсетях.

Как отметил исполнительный директор ОО, информационную кампанию разработали для усиления выполнения обновлённого бездымного законодательства. 11 июля 2022 года вступили в силу нормы антитабачного Закона 1978-IX, которыми, в частности, расширен перечень мест, где нельзя курить, и определено, что отныне там запрещено курить не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагревания (ТВЭНы) вместе с устройствами для нагревания табака.

Вторая волна кампании “No Smoking Friendly. Забота о здоровье — твой вклад в победу Украины», представленная серией социальных видео, наружной рекламой в Киеве и Львове и кампанией в соцсетях, стартовала в октябре, призывает ответственно выполнять требования законодательства и объясняет, как защитить своё право на бездымную среду.

«Курение вызывает рак, и это все знают. Курение вызывает хроническое обструктивное заболевание лёгких, эмфизему, хронический бронхит, диабет, сердечно-сосудистые заболевания… Забота о здоровье друг друга — наша общая ответственность во время войны. Соблюдение бездымного закона поможет спасти жизнь и здоровье тысяч украинцев, ведь они будут защищены от вреда вторичных табачных и никотиновых выбросов», — подчеркнула руководитель отдела поведенческих факторов риска Центра общественного здоровья Ирина Сорока.

Кстати. Согласно данным ВОЗ, употребление табачных изделий является причиной болезней, в результате которых ежегодно умирает 130 тысяч украинцев.

Как сообщала Одесса News, по прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение употребления табака на 25,9%.

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