С 11 июля желающим покурить придётся покинуть общественные места

В Украине с 11 июля вступают в действие нормы закона №1978, которыми запрещается курение, в том числе электронных сигарет, в общественных местах, а также даётся право местным органам власти определять места, свободные от курения.

Так, согласно закону № 1978, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, в помещениях заведений питания, культурного назначения, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитиях, помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, органов государственной власти и местного самоуправления, передаёт Одесса News.

Также запрет распространяется на помещения аэропортов, детские площадки, вокзалы и станции, остановки общественного транспорта, места общего пользования в жилых домах, подземные переходы, лифты, таксофоны, в транспорте общего пользования и такси.

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, и местах, определённых решениями местных советов, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере 51-170 грн. В случае повторного нарушения в течение года – 170-340 грн.

Также, в общественных местах, свободных от курения, должен быть размещён соответствующий графический знак с текстом запрещения курения, употребления и использования табачных изделий, электронных сигарет, устройств для употребления табачных изделий без их сгорания и кальянов. Неразмещение этой информации субъектами хозяйствования предусматривает штраф в размере 1000 грн.

Также для заведений ресторанного питания за размещение пепельниц, кальяна или курение предусмотрен штраф 3000 грн, при повторном нарушении — 15 тыс грн, для других субъектов хозяйствования — 1000 грн, при повторном нарушении — 10 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, по прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение употребления табака на 25,9%.

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