Верховная Рада приготовила несколько «сюрпризов» для курящих

11 июля этого года вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе по случаю Всемирного дня без табака заявила председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД и социально опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах.

«Чрезвычайно важным стало принятие комплексного антитабачного закона № 1978 относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака в декабре 2021 года. Этот закон вводит важную позицию – приравнивает электронные сигареты и системы нагревания табака к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено», — сказала Булах.

Она уточнила, что курить электронные сигареты и системы для нагревания табака в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и других местах будет запрещено так же, как и обычные сигареты.

Народный депутат также отметила другие важные ограничения этого закона.

«Вторая важная норма закона – это также запрет рекламы электронных сигарет и систем для нагревания табака. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года.

Ещё одной очень важной нормой является запрет продажи ароматизированных сигарет и жидкостей для ароматизации. Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок – ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия.

Также будет увеличен размер медицинских предупреждений: 65 процентов упаковки сигарет будет занимать информация и фото о последствиях заболеваний, возникающих в результате курения.

«Эти предупреждения появятся на упаковках электронных сигарет, поскольку до этого времени они не содержали никаких предупреждений для курильщиков», — добавила Булах.

Отмечается, что по прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение употребления табака на 25,9%.

Как сообщала Одесса News, власти США готовят строгие меры против табачной отрасли, в частности, планируется постепенно ограничить в сигаретах содержание никотина до уровня, который вызывает «минимальную зависимость» — или вообще не приводит к ней.

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