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Кому Президент Зеленский запретил выезжать из страны

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Появился Указ Президента Украины со списком государственных служащих, которым запрещён выезд за границу без служебной необходимости.

Текст Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Под запрет на выезд попали:

▪️министры и их заместители,

▪️народные депутаты,

▪️руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители,

▪️глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом,

▪️глава СБУ и его заместители,

▪️все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркому и Счётной палате,

▪️секретарь СНБО и его заместители,

▪️главы других государственных коллегиальных органов,

▪️омбудсмен и его представители,

▪️главы всех госадминистраций и их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители,

▪️председатели всех других госорганов и их заместители,

▪️главы всех местных органов власти,

▪️ судьи ВС и другие судьи,

▪️прокуроры,

▪️руководители структурных подразделений госорганов и все работники, имеющие бронь на период мобилизации и на военное время за органами госвласти, другими госорганами, органами местного самоуправления.

Также СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

Как сообщала Одесса News, в своём видеообращении 22 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на этой неделе решения по поводу борьбы с коррупцией.

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