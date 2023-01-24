Кому Президент Зеленский запретил выезжать из страны

Появился Указ Президента Украины со списком государственных служащих, которым запрещён выезд за границу без служебной необходимости.

Текст Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Под запрет на выезд попали:

▪️министры и их заместители,

▪️народные депутаты,

▪️руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители,

▪️глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом,

▪️глава СБУ и его заместители,

▪️все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркому и Счётной палате,

▪️секретарь СНБО и его заместители,

▪️главы других государственных коллегиальных органов,

▪️омбудсмен и его представители,

▪️главы всех госадминистраций и их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители,

▪️председатели всех других госорганов и их заместители,

▪️главы всех местных органов власти,

▪️ судьи ВС и другие судьи,

▪️прокуроры,

▪️руководители структурных подразделений госорганов и все работники, имеющие бронь на период мобилизации и на военное время за органами госвласти, другими госорганами, органами местного самоуправления.

Также СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

Как сообщала Одесса News, в своём видеообращении 22 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на этой неделе решения по поводу борьбы с коррупцией.

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