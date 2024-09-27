Не будем придавать значения злословью: Трамп таки встретится с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит визит в США ещё на день.

Об этом 27 сентября в соцсети X сообщила украинская служба «Голоса Америки» в Белом доме.

В своей соцсети Truth Social Трамп обнародовал письмо, как он утверждает, от Зеленского с просьбой провести личную встречу.

«Все мы в Украине хотим, чтобы эта война закончилась справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте. На днях мы попросили о встрече с вами, и я очень хочу услышать ваши мысли напрямую, из первых уст», – говорится в этом письме.

Впоследствии Трамп подтвердил, что встретится с Президентом Украины утром 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке. Видео Трамп распространил в соцсети X.

«Это позор, что происходит в Украине, – так много смертей, так много разрушений. Это ужасно», – сказал Трамп.

Одесса News информировала, что Трамп до приезда Зеленского в США заявлял, что «вероятно» встретится с ним. Но с приездом Зеленского Трамп изменил свою риторику. 24 сентября, во время выступления в Саванне, штат Джорджия, Трамп назвал Зеленского «самым крупным коммерсантом в истории», а во время предвыборных мероприятий в Северной Каролине сделал резкие комментарии по поводу войны России против Украины и Зеленского. Кроме этого, Трамп заявил, что «Украина уже фактически не существует, поскольку она почти полностью разрушена» и выразил мнение, что любое соглашение с Россией, даже плохое, лучше его отсутствия, обвинив Зеленского в нежелании достигать компромисса.

Недовольство Трампа вызвал и визит Зеленского на завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании – родном штате президента Джо Байдена. Этот визит Трамп расценил как вмешательство в американские выборы, поскольку Зеленский прибыл на завод в окружении политических сторонников Байдена.

25 сентября Associated Press со ссылкой на штаб Трампа написало, что у него нет в планах встречи с Зеленским.

Фото: Associated Press

Скриншот: Donald J. Trump/Truth Social

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