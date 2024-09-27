Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции беглого нардепа Дмитрука

Офис Генерального прокурора Украины готовит материалы для объявленного в розыск и экстрадиции народного депутата из Одессы Артёма Дмитрука, который незаконно выехал из страны.

Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения, говорится в сообщении.

Дмитрука считают причастным к совершению нападений группой лиц на правоохранителя и военного, попытке похищения огнестрельного оружия, нанесении телесных повреждений и хулиганстве. Печерский суд принял решение о его аресте.

«Подробнее о ходе этого дела Офис генерального прокурора сообщит при наличии информации, которая не навредит производству и будет согласована с международными партнёрами», – отметили в прокуратуре.

Одесса News информировала, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артёма Дмитрука, который 24 августа незаконно покинул пределы Украины, пересёк границу с Молдовой и вылетел в Италию, его также видели в Лондоне. ГБР также открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

25 августа Дмитруку сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя в Одессе и военного в Киеве. 29-го и 30 августа Дмитрука ждали на допросы в ГБР. Он заявил в Telegram, что 29 августа в бюро приходил его адвокат.

2 сентября ГБР сообщило, что правоохранители установили обстоятельства и лиц, незаконно переправивших Дмитрука за границу.

Одесса News также сообщала, что в апреле 2024 года появились доказательства сотрудничества Артёма Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священнослужителем Сергеем Чертилиным.

Украина обратилась в Интерпол и к ряду стран по поводу задержания нардепа Дмитрука.

Ранее, в мае 2023 года, глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк назвала Артёма Дмитрука, вышедшего из фракции, предателем.

18 сентября Артём Дмитрук сообщил, что незаконно покинул территорию Украины из-за того, что его якобы хотели «ликвидировать». Дмитрук рассказывал в Лондоне, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал в августе из Украины.

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