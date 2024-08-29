ГБР объявило в международный розыск нардепа из Одессы Артёма Дмитрука

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артёма Дмитрука.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что 25 августа 2024 года генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, участвовавшему в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия.

По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае — в Киеве у депутата возник спор с одним из граждан, во время которого он нанёс тому несколько ударов, в том числе в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий народного депутата пострадавшему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат подозревается: в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа лёгких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УКУ); похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК); преднамеренном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ); грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УКУ).

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом.

Одесса News информировала, что Дмитрук якобы незаконно уехал за границу 24 августа.

В Генпрокуратуре надеются, что Дмитрук приедет в ГБР 29-го и 30 августа, как того требуют правоохранители.

В Раде сообщили, что у Дмитрука не было загранкомандировки, парламент его туда не посылал.

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