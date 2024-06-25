Нардепу Тищенко сообщено о подозрении, прокуратура просит ему домашний арест

Правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко.

Об этом Государственное бюро расследований Украины проинформировало в Telegram.

20 июня в центре Днепра произошёл конфликт между 33-летним мужчиной и неизвестными в камуфлированной одежде и балаклавах. Согласно данным полиции, мужчине нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали его. Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Telegram-каналы утверждали, что люди в камуфляже – «бойцы» Тищенко.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken сообщило, что мужчина в гражданском, которого удерживали люди в камуфляже, – бывший военнослужащий Kraken — Павлов (позывной Сын).

Тищенко назвал инцидент «провокацией» и сказал, что у него нет охраны. Нардеп утверждал, что бывший военный якобы ударил полицейского и порезал ему руку, однако факт нападения не подтвердили в полиции.

Комментируя инцидент, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поведение Тищенко «абсолютно позорное» и несовместимое со статусом народного депутата. «Правоохранительным органам точно есть на что реагировать», – написал он, отметив, что он крестил сына Тищенко, но сейчас не поддерживает с ним никаких отношений.

Подозрение Тищенко сообщено генпрокурором Украины. Дело ведётся по факту незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Следствие установило, что «группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определённого времени и нанесли телесные повреждения. Это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств», – заявили в ГБР.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что согласовали ходатайство об избрании нардепу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также по делу сообщено подозрение ещё одному лицу, которое могло принимать участие в инциденте, отметили в прокуратуре.

Одесса News информировала, что между нардепами Алексеем Гончаренко («Европейская солидарность») и Николаем Тищенко 6 октября 2023 года в Верховной Раде Украины произошла перепалка и потасовка во время пленарного заседания. Тищенко порвал штаны Гончаренко.

Фото: ГБР, Генпрокуратура

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