В Одессе на улице Героев Крут обнаружен артснаряд времён Второй мировой войны

В Киевском районе Одессы на улице Героев Крут обнаружен один артиллерийский снаряд калибра 45 мм времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что удаление и уничтожение боеприпаса запланировано на сегодня, 25 июня.

Одесса News информировала, что в январе 2022 года за пределами посёлка городского типа Великодолинское Великодолинской объединённой территориальной громады в поле во время земляных работ были обнаружены 31 артиллерийский снаряд калибра 76 мм и 2 авиационные бомбы ФАБ 100.

Фото иллюстративное

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