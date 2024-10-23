В Одессе почтили память погибших в «Одесском Бабьем Яру» 1941 года

В Одессе 22 октября возложили цветы у памятного знака жертвам нацизма в память о погибших в «Одесском Бабьем Яру» 1941 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Цветы возложили представители облгосадминистрации, городских властей, члены Одесской региональной Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Об ужасных временах войны рассказал одессит Юрий Парфёнов. Когда ему был 1 год и 7 месяцев, Юрия с мамой (еврейкой по происхождению) забрали в отделение оккупационной полиции. Там офицер попытался забрать мальчика у женщины, ребёнок упал на пол и закричал. Мать бросилась к Юрию, и в тот момент полицейский её застрелил. Сам Юрий спасся чудом. Когда его вместе с другими евреями из гетто вели на сортировочный пункт для последующей отправки на уничтожение, мальчика из колонны выхватили горожане.

«Здесь погибли 14 моих родственников по линии матери. Погибли все, никто не мог убежать. В составах сгорели также раненые защитники Одессы. Комсомольцы, члены партии», — рассказал Парфёнов.

По словам матери об ужасах Второй мировой войны знает и 82-летняя Анна Мицевич. Отец её был украинцем, а мама – еврейкой. «Маму с моими двумя братьями забрали в тюрьму. Она была беременна мной. С ней очень жестоко обращались, никто не считался с тем, что она ждёт ребёнка. Там я родилась. Старшего брата отпускали вдоль Черноморской дороги на овощебазу. Люди давали отходы, шелуху и т.д. И мама варила это в старой каске. Ночью каска была туалетом, а днём ​​– кастрюлей. Это ужасно», — рассказала женщина.

22 октября 1941 года в здании, где размещалась румынская военная комендатура и штаб румынской 10-й пехотной дивизии, взорвалась радиоуправляемая мина, заложенная советскими военными. Погибли более 60 человек, в том числе комендант города Ион Глогожан. Ответственность за взрыв оккупационные власти возложили на евреев и коммунистов. На следующий день начались облавы и массовые казни. Сотни людей были расстреляны или повешены на улицах Одессы.

Тысячи евреев перегоняли по Пушкинской до вокзала, далее — по Водопроводной, мимо кладбища, ещё дальше — в городскую тюрьму и конечный пункт — артсклады. Здесь румынскими военными было совершено страшное преступление — часть людей была расстреляна, часть сожжена в пороховых складах. Здесь приняли мученическую смерть почти 25 000 одесситов, преимущественно еврейской национальности.

Как сообщала Одесса News, 29 сентября, в День памяти жертв Бабьего Яра в Киеве, в Прохоровском сквере Одессы состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узникам гетто.

Фото: Укринформ, «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy