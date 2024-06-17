В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Крецул, светлая память

Белгород-Днестровский провёл в последний путь храброго и мужественного воина – солдата Александра Крецула, числившегося 2 года в списках пропавших без вести.

Об этом 16 июня в Facebook сообщила Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Александру Крецулу сейчас было бы 46 лет. Он погиб 29 августа 2022 года во время наступательных действий по освобождению оккупированных территорий от российских захватчиков в районе населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области, проявив при этом мужество и героизм. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ.

Одесса News сообщала о гибели 1 июня 2024 года 26-летнего жителя села Выпасное (Турлаки) Мологовской территориальной общины Тимофея Перчуляка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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