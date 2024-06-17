Не все на саммите мира в Швейцарии подписали заключительное коммюнике

В швейцарском курортном городе Бюргеншток 16 июня завершился первый украинский Глобальный саммит мира.

Финальное коммюнике саммита, которое опубликовал Офис президента Украины первоначально поддержали более 80 стран и организаций, хотя на саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации.

В списке подписантов нет ряда стран, которые были представлены на саммите на разных уровнях, в частности, Бахрейн, Колумбия, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ.

Индия, например, по-прежнему считает, что прочный мир в Украине требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и «взаимодействия между двумя сторонами конфликта» – Украиной и страной-агрессором РФ. Так в ходе выступления на Глобальном саммите мира заявил глава индийской делегации, секретарь МИД Паван Капур, текст его речи 16 июня опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Индии, пишет издание ГОРДОН.

«Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы внести вклад во все искренние усилия по достижению прочного мира в Украине», – подчеркнул Капур.

По его словам, участие Индии в саммите мира и дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами «направлено на понимание различных перспектив, подходов и вариантов поиска путей устойчивого урегулирования конфликта».

«По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили не связывать себя с совместным коммюнике или любым другим документом, подготовленным по итогам этого саммита», – указал Капур.

В ряде стран приобщение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определённых процедур, а в некоторых представители должны сначала проконсультироваться со своим руководством. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире марафона «Единые новости», подчеркнув, что не все министры иностранных дел могли принимать решение присоединиться к коммюнике и теперь должны обратиться к руководству своих государств.

«Разные причины у каждой страны. Где-то это требует процедур – в одной из стран это должно быть даже решение парламента. У определённых стран были представители такого уровня, что не могли принимать такие решения», – пояснил Жовква.

К завершению саммита список стран, поддержавших совместное коммюнике, уменьшился с 80 до 78. В опубликованном правительством Швейцарии списке уже значились не 80 стран, как было объявлено ранее, а 78. Не хватало подписей Ирака и Иордании. О причинах пока не сообщается.

Подчёркивается, что коммюнике остаётся открытым для присоединения.

Одесса News опубликовала полный текст выступления Президента Украины Владимира Зеленского на открытии Глобального саммита мира.

Фото и видео: Сайт Президента Украины

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