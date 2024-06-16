Зеленский: «Что, собственно, может дать этот саммит?»

В Швейцарии 15 июня стартовал двухдневный Глобальный саммит мира – одно из главных дипломатических мероприятий года, которое Украина долго готовила. На саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации.

Первое пленарное заседание саммита, на котором выступали мировые лидеры, транслировал Офис президента Украины. Издание Одесса News публикует полный текст выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Госпожа президент (Швейцарии Виоло Амгерд, — ред.)], благодарю вас.

Спасибо за все ваши усилия для организации саммита и приближения справедливого мира.

Дамы и господа!

Сегодня день, когда мир начинает приближать справедливый мир.

Я благодарю каждого, кто работал ради этого дня, – каждого лидера, все команды и советников, все государства. Сейчас на саммите – сто одно государство и международная организация, и это колоссальный успех, успех наш с вами, общий успех всех тех, кто считает, что объединённый мир, объединённые нации сильнее любого агрессора.

Уважаемые лидеры и представители государств и международных организаций! Каждый, кто здесь сегодня ради справедливого мира!

Я рад приветствовать всех на первом саммите мира, который может стать первым шагом к справедливому окончанию войны России против Украины. И когда мы закончим её справедливо и честно для Украины – на основе международного права, – тогда каждое государство в мире точно сможет рассчитывать на такую же справедливость и честность, на такую же эффективность Устава ООН относительно своих прав.

И тогда снова будут иметь полную силу слова: «Мы – народы Объединённых Наций – полны решимости лишить грядущие поколения несчастий войны, которая дважды в нашей жизни принесла человечеству немыслимое горе, и снова утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и – так важно – в равенство прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного права…». Это первые слова из Устава ООН, но именно такими словами можно описать и смысл формулы мира, которая стала основой саммита мира и побудила все части мира и разные нации – с одинаковым уважением – принять участие в нашей совместной работе – в саммите мира.

Наше с вами единство здесь доказывает, что сама идея международного права остаётся живой и эффективной. Ваше присутствие доказывает, что Устав ООН и базовые конвенции – это не формальность, а реальные основы сосуществования между людьми. Наши принципы чёткие. Никто не имеет права идти агрессивной войной против соседа и подрывать один из основных принципов Устава ООН – территориальную целостность государств. Никто не имеет права угрожать миру ядерным оружием. Никто не вправе подрывать продовольственную, энергетическую или любую другую безопасность мира и его регионов. Никто не имеет права похищать детей других стран. Никто не имеет права подрывать мир. Мы способны обеспечить действенность таких принципов – это глобально важные принципы.

Я благодарен вам, уважаемые лидеры и представители государств и международных организаций, что мы доказываем: мир может больше не впасть в тотальную войну. В войну, которую, к сожалению, принесла Россия нам, в Украину, в наши дома, в украинские города и сёла, и сотни, сотни из них, к сожалению, были полностью сожжены российскими бомбами, артиллерией и ракетами. Путин унёс жизни тысяч наших людей. Почему? Потому что он просто хочет захватить соседнюю страну. Я никому не желаю подобного. Я искренне хочу, чтобы все вы, все народы мира, каждый ребёнок, каждая семья могли просто жить без войны. И я хочу этого для всех украинцев. Украина имеет право на мир. Так же, как и все вы.

Дамы и господа!

Мы должны остановить эту войну. На основе Устава ООН, уважения к международному праву, справедливых интересов украинского народа, идеи о бесспорной ценности человеческой жизни – жизни, а не войны.

Сейчас мы сосредоточимся на трёх направлениях: на том, что каждому в мире без исключения полезно. Первое направление – это радиационная и ядерная безопасность. Второе – безопасность продовольственная. Третье – это освобождение пленных и депортированных лиц, взрослых и детей, военных и гражданских, чьи жизни сломала война.

Мы сосредоточимся на этих начальных пунктах формулы мира, и в процессе работы над ними можем прийти к согласию и создать план действий по каждому пункту формулы мира.

Соответственно, этот инаугурационный саммит мира – это три панели, на которых каждая страна-участник может проявить своё лидерство. Формула мира инклюзивна, и мы рады услышать и проработать все предложения, все идеи – то, что действительно нужно для мира и что для вас, дорогие друзья, важно. Призываю всех вас быть максимально активными. Я горжусь тем, что на саммите мира представлены сейчас все части света – все континенты. Нам удалось избежать одной из самых страшных вещей, а именно разделения мира на противоположные лагеря. Здесь есть представители стран Латинской Америки, Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки и религиозные лидеры. Сто один участник! И никто не имеет привилегии решать за другого. Это настоящая многополярность, когда каждый политический полюс Земли получает свое представительство и оказывает своё влияние при решении глобально важного дела.

Ни у кого не вызывает сомнений, что мировое большинство стремится гарантировать все аспекты безопасности, в частности, ядерную и продовольственную. Мировое большинство однозначно поддерживает принцип территориальной целостности государств, суверенитет наций и равенства взаимоотношений между народами. Мировое большинство стремится жить без кровавых кризисов, депортаций и экоцидов. И поэтому каждое государство, которое не представлено сейчас и которое на словах и деле разделяет такие же ценности Устава ООН, сможет присоединиться к нашей работе на следующих этапах. Формула мира побуждает все силы мира думать об окончании войны и предлагать, как её закончить, а значит, сама идея войны уже проиграла. Путин должен перейти от языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое стремится к справедливому миру.

Уважаемые лидеры и представители государств!

Что, собственно, может дать этот саммит?

Во-первых – доказать, что возврат безопасности действительно возможен. Шаги мы проработаем с вами.

Во-вторых, дать реальный план для того, чтобы каждый шаг к миру сработал. От ядерной и продовольственной безопасности, от освобождения пленных и депортированных лиц до полного окончания войны без угрозы её нового разжигания. Я верю, что это возможно.

В-третьих, не нужно изобретать велосипед, когда Устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов. Поэтому мы должны просто к ним вернуться. И ради этого нам нужно определиться с тем, как страны будут сотрудничать и будут солидерами, чтобы зафиксировать и выполнить план действий.

Это совершенно понятные и достижимые цели.

Сейчас здесь нет России. Почему? Если бы Россия была заинтересована в мире, то не было бы этой войны. Мы должны вместе определиться, что значит для мира справедливый мир и как его можно добиться действительно надолго. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет уже на столе, всем согласован и понятен для всех народов, его озвучат и представителям России. И чтобы на втором саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Должны доказать все, что объединённый мир – это мир мира, это мир, который умеет действовать правильно.

Спасибо вам за внимание! Спасибо за участие в саммите! И надеюсь на плодотворную работу вместе. Конечно, вместе. Мир нужен нам всем.

Слава Украине!

Одесса News информировала, что Глобальный саммит мира проходит в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.

Фото и видео: Сайт Президента Украины

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