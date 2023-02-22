Прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

21 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сам Зеленский проинформировал в своём вечернем видеообращении 21 февраля.

«Сегодняшний день начал с заседания Ставки – расширенного и детального. Включая доклады по передовой от наших командующих на самых горячих направлениях. Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Конечно, особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем всё, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несёт там безумные потери», — сказал Зеленский.

Командующий ВСУ Валерий Залужный

Президент отметил, что Командующий Сухопутными Силами Александр «Сырский доложил о Бахмутском и Лиманском направлениях. Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем всё, чтобы поддержать наших ребят».

Командующий Сухопутными Силами ВСУ Александр Сырский

«Генерал Тарнавский (Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины, — ред.) доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включительно даже со слезоточивыми гранатами. Но очень важно: несмотря на всё давление на наши силы, линия фронта перемен не претерпела. Я благодарю всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления», — отметил Верховный Главнокомандующий.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский

По словам Зеленского, «на Ставке были доклады и других командующих и руководителей наших сил обороны и безопасности. Наев, «Север» и ОСУВ «Одесса», Москалёв, – заслушал их доклады. Ситуация без существенных изменений. Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной ситуации российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Наружная разведка. Служба безопасности Украины. Силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба. Министр обороны. Остальные представители правительства. Уделяем полное внимание каждой детали нашего плана обороны и амбициям врага».

Командующий Объединённого оперативного штаба ВСУ Сергей Наев

Владимир Зеленский сообщил также, что на заседании Ставки был заслушан доклад Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления нашей энергосистемы после российских ударов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Его доклад Зеленский прокомментировал так: «Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это – достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи. На большинстве территории Украины обеспечиваем энергетические потребности людей и предприятий».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 19 февраля.

Видео: ОПУ

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