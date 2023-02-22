22 февраля «Укрэнерго» не лимитирует свет в Одесской области, но отключения возможны

На 22 февраля НЭК «Укрэнерго» не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений. Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете здесь.

21 февраля одесские энергетики ликвидировали последствия ухудшения погодных условий в области. Задействовано 44 бригады. Клиенты могут сообщить об отсутствии света из удобных дистанционных и онлайн каналов или позвонить по номерам колл-центра по мобильному +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

Чтобы вернуть свет энергетикам, нужно починить 98 трансформаторных подстанций, 7 воздушных линий, вышедших из строя во время непогоды.

По информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь, порывы ветра 17-22 м/с.

«Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надёжным», — обещают энергетики одесситам.

Как сообщала Одесса News, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов.

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