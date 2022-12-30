В Одесской области после вражеской атаки без света остаются около 400 тысяч абонентов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеэфире «Мы-Украина».

«Что касается энергетической инфраструктуры, то были попадания и теперь ликвидация последствий займёт некоторое время. Наиболее пострадали Одесса и Одесский район. Вчера на вечер более 400 тысяч абонентов оставались без света, но энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. В настоящее время первоочередная задача — заживить критическую инфраструктуру. В регионе действуют экстренные отключения электроэнергии», — сказал Сергей Братчук.

Как сообщала Одесса News, российские войска в ходе атаки 29 декабря на Украину применили 69 ракет. Силами и средствами ПВО уничтожены 54, в том числе в Одесской области — 21.

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