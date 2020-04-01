Не смешно: кого «Одессаоблэнерго» 1 апреля оставила без света

1 апреля будет прекращено электроснабжение отдельным потребителям Одессы.

Об этом сообщила компания «Одессаоблэнерго».

До 17 часов не будет света в домах на ул. Паустовского.

С 7:00 до 19:00 не увидят электрического света в домах на:

— ул. Генерала Цветаева, 1, 1/26

— ул. Мечникова, 63, 120, 122, 128.

С 9:00 до 17:00 отключат дома по адресам:

— ул. Горизонтальная, 49, 49а, 50

— Магистральная, 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41а, 68д, 99, 59г, 55а, 62а, 49а, 47в, 45б, 74а, 72а, 101, 103, 105

— Проточный переулок, 3, 8, 1/1, 1, 5

— ул. Ученическая, 26.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.