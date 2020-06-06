Кому в Одессе 6 июня отключат свет

В субботу, 6 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии некоторой части жителей Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Так, с 8:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в домах по таким адресам:

— ул. Большая Арнаутская, 33, 35, 45, 47

— Гимназическая, 23, 25

— Итальянский бульвар, 2, 4, 11

— ул. Лейтенанта Шмидта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

— Малая Арнаутская, 46, 46а, 48

— Осипова, 37

— Пушкинская, 71

с 9:00 до 17:00

— ул. Академика Филатова, 62/2

— Маршала Малиновского, 31, 33, 35, 35/2, 37, 41, 46а, 49, 51, 53/1, 53, 55, 55/1, 57, 61, 61/2, 65.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.