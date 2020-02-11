В Украине 380 населённых пунктов без света из-за непогоды

Из-за осложнения погодных условий в Украине по состоянию на утро вторника остаются без электроснабжения 380 населённых пунктов в 11 областях, в т.ч. Одесской.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены более 380 населённых пунктов в 11 областях, а именно: Ивано-Франковская – 93, Львовская – 75, Черниговская – 47, Полтавская – 42, Сумская – 40, Киевская – 24, Черкасская – 20, Одесская – 17, Днепропетровская – 10, Кировоградская – 7 и Закарпатская – 5», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.