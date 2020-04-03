Кому в Одессе 3 апреля облэнерго «вырубит» свет

3 апреля прекратится электроснабжение ряда жилых объектов Одессы.

Об этом сообщили в облэнерго.

Так, с 7:00 до 19:00 света не будет по следующим адресам:

— переулок Асташкина, 1, 3

— ул. Асташкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25

— Дегтярная, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21

— Льва Толстого, 19, 21, 30, 32

— Спиридоновская, 20, 1824, 18/24, 25, 26, 27, 28, 33

с 9:00 до 17:00 без света останутся жители по таким адресам:

— ул. Леонова, 1, 2, 3, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60б, 60а, 62, а с 11:00 до 14:00:

— Клубничный переулок, 24/4, 24а, 20, 24/2, 24/3

— ул. Клубничная, 20

— Новосельского, 87, 89, 91, 95, 97, 99

— Посмитного, 20, 22, 33

— Преображенская, 37

— Тираспольская, 6

— Фонтанская дорога, 61, 59/1, 59, 63, 59а.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.