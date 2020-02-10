Кто в Одессе 11 февраля останется без света

Компания «Одессаоблэнерго» предупредила об очередном, запланированном на 11 февраля, отключении электроснабжения на территории Одессы.

В этот день электроснабжение будет прекращено с 9:00 до 19:00 по следующим адресам:

— 1-й Хрустальный переулок, 8б, 4б;

— просп. Академика Глушко, 15, 15а, 15б, 13/1, 13;

— ул. Академика Королёва, 72;

— Гаршина, 9/4, 1, 4, 6, 9, 10, 11, 9в, 11/17, 3/9, 7в, 5/13, 14б, 12, 11ж, 18в, 18/2, 7е, 11/12, 18а, 7/3, 7б/1, 1а, 13/2, 8а, 9б, 1б, 1в, 1а, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 15, 17, 18, 9/20, 9/25, 9/16;

— Кордонный переулок, 3;

— Летний переулок, 5/20, 2/14, 1/5, 2/16, 2/7, 2, 5/16, 2/22, 5/29, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 15, 5;

— Фонтанская дорога, 86/3, 76/15, 84/8, 86/10, 78/15, 82а/3, 76/22, 76/14, 76/12, 76/9, 76/18;

— ул. Хрустальная, 4а, 2, 4, 6, 8, 10;

— Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.