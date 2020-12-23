Кому в Одессе 24 декабря отключат свет

24 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Юбилейный переулок: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|1-й Черноморский: 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Балтский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Флотський: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 771, 774, 776
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 109, 109_1, 109_2, 109а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Амбулаторный: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57,е 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Балтская дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Балтская дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Балтськая дорога: 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Балтськая дорога: 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Гаванная: 1, 3, 5, 7, 11, 13
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Гордиєнко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Дерибасовская: 20
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Звонкая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Жевахова: 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 11_1, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Ланжероновская улица: 21, 26, 28
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Мічурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Училищная: 22, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Шевченко проспект: 17, 17А, 17Б, 17в, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 дек.
|17:00
24 дек.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|8:00
24 дек.
|17:00
24 дек.