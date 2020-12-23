MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. США продолжают диктовать свою волю Украине: требуют отказа от сотрудничества с Huawei

США продолжают диктовать свою волю Украине: требуют отказа от сотрудничества с Huawei

-связь-5G.jpg

Заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Кейт Крач заявил, что МИД Украины решило демонтировать всё оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Об этом Кейт Крач сообщил по итогам встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, пишет Укринформ.

«Министерство иностранных дел решило убрать всё оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — сказал американский дипломат.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания «умного города», отдав предпочтение американской Cisco. «Это — мудрые решения», — отметил заместитель госсекретаря США.

По его словам, Украина также выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе «Чистая сеть», участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

«Украина понимает, что стоит на кону», — подчеркнул Крач.

Дабы Украина полностью отказалась от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей, Соединённые Штаты даже могут выплатить финансовую компенсацию Украине.

«Средства от Корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между компаниями, которые демпингуют — Huawei, ZTE — и другими. Эти дешёвые компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные», — отметил американский дипломат.

По его мнению, законодательство КНР требует от каждого китайского предприятия, независимо от формы собственности, предоставлять компартии полный доступ ко всем полученным в процессе деятельности данным. Как заметил Крач, это создаёт серьёзные риски безопасности для всех демократических государств.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере выразил поддержку принципам инициативы США «Чистая сеть», участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

Кстати. На рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект, который предусматривает финансирование и другую поддержку развития инфраструктуры 5G европейским союзникам для противодействия злонамеренному воздействию со стороны КНР.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года гендиректор китайской компании Huawei Рен Женгфей заявил, что компания работает над технологией 6G.

Просмотров: 100

Смотрите также...

scroll to top