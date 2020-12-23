Минздрав продолжает считать: В Украине за сутки 10 136 случаев коронавируса

По состоянию на утро 23 декабря в Украине зафиксировали 10 136 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника«, — сообщил он.



По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2 979 человек; летальных случаев — 275; выздоровели 15 372 человека; проведено тестирований за сутки — 61 445 (в том числе методом ПЦР — 41 219, методом ИФА — 20 226).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 989 642 человека; выздоровели 615 660 человек; летальных случаев — 17 172; проведено ПЦР-тестирований — 5 348 820.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине были лабораторно подтверждены 8 513 случаев заражения коронавирусом.