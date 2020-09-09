COVID-19 в Одесской области: за сутки заболело 106 человек, 1 умер

В прошедший вторник в Одесской области умер 1 человек, заражённый коронавирусом, 106 пациентов пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от COVID-19 136 человек.

По состоянию на утро 9 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 8 827 случаев COVID-19, за сутки — 106 человек.

Выздоровели 2 069 пациентов, за сутки 13 пациентов побороли недуг.

Сейчас болеют 6 622 пациента. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле.

Как сообщала Одесса News, мэр Измаила Андрей Абрамченко обратился к председателю Одесской облгосадминистрации Максиму Куцому с предложением не привозить в Измаил больных коронавирусом из Белгород-Днестровского.