В Одесской области в понедельник от коронавируса умерли 11 человек

В прошедший понедельник в Одесской области умерли 11 человек, заражённых коронавирусом.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от COVID-19 135 человек.

По состоянию на утро 8 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 8 721 случай COVID-19, за сутки — 196 человек.

Выздоровели 2 056 пациентов, за сутки 31 пациент справился с болезнью.

Сейчас болеют 6 530 пациентов. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко обратился к председателю Одесской облгосадминистрации Максиму Куцому с предложением о перераспределении потока больных коронавирусом — определить в г.Белгород-Днестровский опорную больницу с созданными в ней условиями для лечения больных COVID-19.

Об этом Абрамченко написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня поступает много звонков по ситуации в Белгороде-Днестровском, где жители против открытия опорной больницы для лечения больных COVID-19. А в Измаиле медицинский персонал лечебных учреждений с самого начала вспышки этой болезни самоотверженно борется с ней, многие уже переболели COVID-19. Больницы Измаила работают на пределе, принимая больных COVID-19 со всего юга Одесской области, в том числе из Белгород-Днестровского района. Считаю данную ситуацию крайне безответственной», — отметил Абрамченко.

По словам Абрамченко, он беседовал по этому поводу с председателем ООГА, инициировав перераспределение больных COVID-19 в больницах юга области, поскольку согласование осуществляется «централизованно — через Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Абрамченко отметил, что Максим Куцый дал поручение урегулировать возникшую ситуацию — с учётом того, что больницы Измаила работают на пределе по заполняемости коек больными COVID-19.

«Департамент здравоохранения ОГА облгосадминистрации внёс изменения в маршрут движения больных COVID-19, и с 7 сентября больных из Белгород-Днестровского района в Измаил направлять не будут», — подытожил Абрамченко.

На сегодняшний день в Измаиле 256 жителей больны коронавирусной заразой, 9 из них находятся в стационарном инфекционном отделении Центральной районной больницы, 33 — в Дунайской областной больнице, 214 под наблюдением на дому.

Как сообщала Одесса News, Одесская область сегодня — третий по счёту регион в Украине с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.