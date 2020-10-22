В Измаиле подожгли автомобиль кандидата в Одесский облсовет

Полиция расследует обстоятельства поджога автомобиля в Измаиле, который принадлежит кандидату в депутаты Одесского облсовета.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, возгорание возникло ночью. В результате происшествия никто не пострадал.

«Следственно-оперативная группа, которая работала на месте пожара, установила, что Toyota Land Cruiser Prado принадлежит 50-летнему измаильцу — кандидату в депутаты Одесского областного совета», — говорится в сообщении.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества внесли в ЕРДР по ч.2 ст.194 УКУ. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные. Продолжается следствие.

По информации Одесса News, пострадавший — фермер Дмитрий Зеленьков, который баллотируется от партии «За майбутнє».

Как сообщала Одесса News, работники полиции устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля, произошедшего 21 октября в Одесской области, в результате которого пострадал владелец охранной фирмы «Самсон» Андрей Бабенко — кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета и Одесского облсовета от «Батькивщины».