Выборы-2020: Евгений Червоненко обратился к одесситам

Кандидат в мэры Одессы от политической партии «Наш край» Евгений Червоненко обратился к одесситам накануне местных выборов.

Евгений Червоненко обратился к жителям города, «кто хочет жить в комфортной, безопасной, благополучной и справедливой Одессе. Где будет порядок, а не договорняки и коррупционные схемы. Куда будут приезжать, выбирая между Веной и Одессой в пользу нашего города. Где будет грамотная логистика, событийный туризм, качественная и доступная медицина. Где именно вы будете контролировать власть и решать, куда должны пойти ваши налоги — в карманы чиновников, или новые парки и качественные дороги. Где на сессиях городского совета будут присутствовать журналисты, а не карманные пропагандисты мэра. Где вы сможете возложить цветы к памятнику Неизвестному Матросу и над вашей памятью никто не надругается. Где никогда не повторится 2 мая и будут наказаны все виновные в гибели невинных людей».

Червоненко обещает, что в случае, если одесситы проголосуют за него 25 октября, «Одесса может стать городом, которым будет гордиться вся Украина! Я знаю, как это осуществить. И не так важно — родился я в Одессе или просто люблю её, вижу потенциал и знаю, что нужно делать для рывка вперёд!»

Основные критерии деятельности его будущей команды — это «профессионализм, патриотизм, порядочность».

«Вот на чём основывается моя уверенность в собственных силах. Я знаю, вместе с вами, благодаря этим качествам, мы сделаем невозможное. И те, кто пока не верит, завтра скажут: у них всё получилось! Получилось у Червоненко, у его команды, у каждого, кто поверил! 25 октября может начаться новый отсчёт времени для нашей Одессы. И это будет ещё один День Победы! Общей победы всех, кто по-настоящему её любит. Наш край — Одесса!»

Как сообщала Одесса News. 19 октября Евгений Червоненко вызвал на дебаты действующего городского голову Геннадия Труханова на стадион «Черноморец» для участия в предвыборных дебатах. Однако, Труханов на дебаты не пришёл. Червоненко всё же организовал дебаты, установив рядом с собой картонное изображение Труханова.

Ранее Евгений Червоненко обнародовал видеоролик, в котором он предстал перед избирателями в роли Гоцмана из фильма «Ликвидация». В нём обыграна сцена из фильма, в которой Гоцман беседует с представителями одесских преступных группировок.