Николай Скорик признал своё поражение на выборах в Одессе

Народный депутат от политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик признал своё поражение во втором туре выборов мэра Одессы.

Об этом он заявил 17 ноября на брифинге в Верховной Раде Украины.

«Считаю, что это был не поединок во втором туре Труханова и Скорика, это было противостояние одесситов и всей системы «зелёной» власти во главе с Офисом президента и представителями СБУ и МВД. Осуществлялось тотальное давление на тех людей, которые меня поддерживали, блокировалась работа избирательной комиссии, что давало возможность для манипуляций и фальсификаций, а использование «титушек» и фейковые обыски лишь показали, что нынешняя одесская власть не способна победить на выборах честно», — отметил Николай Скорик.

Он поблагодарил одесситов за поддержку и заявил, что намерен продолжать свою работу по их защите и поддержке.

«Хочу поблагодарить всех одесситов, которые поддержали меня и надеялись на перемены в нашем городе-герое Одессе. И эти перемены обязательно будут. Потому что в городском совете – теперь есть фракция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Наши местные депутаты будут противостоять любым коррупционным действиям и попыткам ограбить одесситов. Мы будем защищать справедливость и отстаивать их права. Вместе с одесситами мы будем добиваться справедливого расследования трагедии 2 мая и наказания виновных. Мы будем бороться за справедливую социальную защиту, за достойные пенсии и помощь нашим ветеранам. Мы будем отстаивать право одесситов на качественную медицинскую помощь. Одесситы этого достойны!» — подчеркнул Николай Скорик.

Как сообщала Одесса News, во втором туре выборов на должность Одесского городского головы победил Геннадий Труханов во всех районах Одессы, набрав 54,28% голосов избирателей (93 921). Николай Скорик получил 72 974 голоса от общего количества проголосовавших.