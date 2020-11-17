Рада провалила постановление об отмене карантина выходного дня

Верховная Рада отклонила проект постановления с рекомендацией Кабинету Министров пересмотреть решение о введении в Украине карантина выходного дня.

Принятие соответствующего проекта постановления №4381 в целом поддержали 149 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

В проекте постановления правительству рекомендовалось в течение трёх дней пересмотреть принятое им 11 ноября решение о введении в Украине карантина выходного дня с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. В документе подчёркивалось, что соответствующие меры могут иметь значительное негативное влияние на отечественную экономику.

Также проект постановления ВР №4381 предусматривал смягчение карантина выходного дня относительно приёма посетителей в барах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, а также в сфере торгового и бытового обслуживания населения. Аналогичная рекомендация касалась и деятельности учреждений культуры и проведения культурно-массовых мероприятий.

Инициаторами соответствующего законодательного акта выступили заместитель председателя ВР Елена Кондратюк и руководители депутатских фракций партий «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос» и «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Как сообщала Одесса News, 11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении на территории Украины ограничений оранжевого уровня. Правительство решило, начиная с 14 ноября, на три недели ввести карантин выходного дня. Во время него действует запрет на работу любых магазинов, учреждений, заведений общественного питания, культуры и т.д., кроме общественного транспорта, продовольственных магазинов, медицинских и финансовых учреждений, аптек, АЗС (за исключением зон питания), СТО, ветеринарных аптек.