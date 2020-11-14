Овечкин решил проявить характер: с субботы в Одесской области жёсткий КВД

Временно исполняющий обязанности председателя Одесской областной госадминистрации Вячеслав Овечкин в категорической форме призвал жителей региона соблюдать нормы карантина выходного дня и постановления Кабинета Министров Украины.

Об этом им заявлено на сайте ООГА.

Отмечается, что Одесской региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утверждён перечень запретов, которые будут действовать в Одесской области на период действия новых норм карантина. Согласно ему, теперь с полуночи субботы до полуночи понедельника должны быть закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров. Заведения общественного питания не могут принимать посетителей.

«Хочу отметить, что карантин «выходного дня» является решением Правительства с обязательным выполнением для всех субъектов хозяйствования на территории государства. За соблюдением обновлённых правил будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба. Призываю всех соблюдать нормы карантина и постановления Кабинета Министров Украины», — отметил исполняющий обязанности руководителя Одесской ОГА Вячеслав Овечкин.

Сейчас разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков, автозаправок, — добавил он.

Как сообщала Одесса News, данное решение областной комиссии находится в противоречии с решением Одесской городской, секретарь которой Александр Тиховский днями заявил: «Город Одесса продолжает находиться в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения «оранжевой» зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября».

Однако, большинство театров и других культурных учреждений Одессы находятся в областном подчинении, поэтому, по информации Одесса News, театры уже возвращают зрителям билеты или обменивают их на спектакли в будние дни.

Поэтому позиция мэра в отношении КВД оказалась голословной.

Кстати. Оригинальное решение выхода из коллизии нашли в Ивано-Франковске. Здесь местная власть объявила на территории громады все выходные до 30 ноября рабочими днями, что позволяет работать предприятиям малого и среднего бизнеса. Такое решение в Ивано-Франковске принял исполнительный комитет городского совета на внеочередном заседании. Также исполком обратился к правительству об отмене постановления о карантине выходного дня, как таковому, что является не конституционным и наносит вред малому и среднему бизнесу.

Фото: Одесса News/Александр Александров