Учёные из США нашли связь между распространением COVID-19 и погодой

Учёные из США определили «коридор», в котором расположены города, наиболее пострадавшие от коронавируса по состоянию на март 2020 года: именно в этих мегаполисах в начале пандемии фиксировали достаточно низкие температуры.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Мэриленда (США), сообщает Naked Science.

Отмечается, что в исследовании рассматривались климатические данные по 50 городам мира — как особенно подверженных эпидемии коронавируса, так и не сильно пострадавших от него. Так, Ухань (Китай), Токио (Япония), Тэгу (Южная Корея), Кум (Иран), Милан (Италия), Париж (Франция), Сиэтл (США) и Мадрид (Испания) сравнивали с 42 городами, которые вообще не были затронуты пандемией или в которых не наблюдалось значительного количества случаев заражения и смертей по состоянию на 10 марта. Климатические данные, такие как температура у поверхности Земли и влажность, получали из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ERA-5. Их собирали с января по начало марта 2020 года.

Согласно выводам, SARS-CoV-2 имеет сезонный характер и распространяется при определённых климатических условиях (зимой и ранней весной), поскольку все регионы, особо пострадавшие в начале пандемии, располагались в одном «коридоре»: от 30° до 50° северной широты. Именно для вышеуказанных восьми городов были характерны достаточно низкие температуры и относительно низкая влажность в период с января по март.

Результаты показали, что в январе и феврале 2020-го в китайском Ухане — изначальном эпицентре эпидемии — и других семи городах средняя температура колебалась между 4°C и 9°C (по данным метеостанций, расположенных у аэропортов). Средние температуры за 20-30 дней до первой смерти от Covid-19 в каждом из этих городов были примерно одинаковыми — от 3°C до 9°C (для центра мегаполиса — от 5°C до 11°C). Индекс распространения коронавируса в Европе при средней температуре 11,2 градуса равнялся 2,67, а в Африке, южнее Сахары, опускался до 0,03 при средней температуре там в 34,8 градуса. Кроме того, в этих населённых пунктах наблюдался пониженный уровень удельной влажности воздуха.

Низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США, а также канадскую провинцию Британскую Колумбию, находящиеся в этой «зелёном коридоре», перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной, считают авторы работы.

По их мнению, представленные карты помогут специалистам и правительствам предсказать, где и когда возникнут следующие вспышки, и остановить смертельное заболевание, пока не стало слишком поздно. Помимо продления «жизни» вируса, холодные температуры и низкая влажность могут влиять на скорость его размножения в полости носа и ослаблять иммунитет, позволяя инфекции распространяться по всему организму.

«Мы считаем, что SARS-CoV-2 ведет себя как сезонный респираторный вирус. Следовательно, у него есть требования к температуре и влажности, которые способствуют его передаче. <…> Ряд исследований, включая лабораторные, эпидемиологические, а также математические моделирования указывают на роль температуры и влажности в выживаемости и передаче сезонных респираторных вирусов. Огромное число исследований, подтверждающих роль температуры и влажность в распространении коронавируса, побудили изучить влияние факторов окружающей среды на Covid-19. Мы стремились определить, может ли климат быть фактором распространения этого заболевания», — сказал доктор Мохаммед Саджади, доцент Института вирусологии человека при Медицинской школе Университета Мэриленда, ведущий автор работы.

На утро 16 июня, по данным worldometers, в мире насчитывается 8 118 671 человек (+122 794 за сутки), заболевших коронавирусом, в том числе 439 198 умерших (+3600) и 4 216 319 (+104057) выздоровевших.

Как сообщала Одесса News, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не понимания, с какой интенсивностью передают коронавирусную болезнь люди, которые болеют ею без симптомов.