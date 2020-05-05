В Одесской области 469 случаев COVID-19

На сегодняшнее утро в Одесской области зафиксировано 469 случаев лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции, 3 из них летальные, 20 человек выздоровели.
Такую статистику привёл на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
«Благодаря активной работе эпидемиологов, медиков и экспертов из лабораторий мы фиксируем диагноз «коронавирусная инфекция» не только у тех, кто имеет яркие симптомы: температура и кашель, но и у бессимптомных носителей и контактных лиц больных», — написал Куцый в своём сообщении.
Глава ООГА отмечает колоссальную работу, которая проводится в регионе, «чтобы выявить все очаги заболевания, сделать тестирование всем контактным лицам и максимально ограничить дальнейшее распространение вируса».
На сегодня в Одесской области 174 пациента госпитализированы, 295 переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома.
Количество больных по области
▪️Подольск — 215
▪️Одесса — 81
▪️Беляевский — 65
▪️Кодымский — 18
▪️Килийский — 15
▪️Белгород-Днестровский — 13
▪️Балтский — 11
▪️Измаил — 11
▪️Теплодар — 7
▪️Овидиопольский — 7.
▪️Черноморск — 5
▪️Окнянський -3
▪️Раздельнянский — 3
▪️Саратский — 3
▪️Ананьевский — 2
▪️Ивановский — 2
▪️Ширяевский — 2
▪️Южный- 2
▪️Арцизский — 1
▪️Измаильский — 1
▪️Любашевский — 1
▪️Тарутинский — 1
«Риск заболеть в ближайшее время не исчезает. Необходимо держать социальную дистанцию и обезопасить себя», — резюмирует Максим Куцый.
Как сообщала Одесса News, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 5 мая в Одессе лабораторно подтверждены 81 случай COVID-19, из них 3 — за минувшие сутки.