В Одесской области 469 случаев COVID-19

На сегодняшнее утро в Одесской области зафиксировано 469 случаев лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции, 3 из них летальные, 20 человек выздоровели.

Такую статистику привёл на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Благодаря активной работе эпидемиологов, медиков и экспертов из лабораторий мы фиксируем диагноз «коронавирусная инфекция» не только у тех, кто имеет яркие симптомы: температура и кашель, но и у бессимптомных носителей и контактных лиц больных», — написал Куцый в своём сообщении.

Глава ООГА отмечает колоссальную работу, которая проводится в регионе, «чтобы выявить все очаги заболевания, сделать тестирование всем контактным лицам и максимально ограничить дальнейшее распространение вируса».

На сегодня в Одесской области 174 пациента госпитализированы, 295 переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома.

Количество больных по области

▪️Подольск — 215

▪️Одесса — 81

▪️Беляевский — 65

▪️Кодымский — 18

▪️Килийский — 15

▪️Белгород-Днестровский — 13

▪️Балтский — 11

▪️Измаил — 11

▪️Теплодар — 7

▪️Овидиопольский — 7.

▪️Черноморск — 5

▪️Окнянський -3

▪️Раздельнянский — 3

▪️Саратский — 3

▪️Ананьевский — 2

▪️Ивановский — 2

▪️Ширяевский — 2

▪️Южный- 2

▪️Арцизский — 1

▪️Измаильский — 1

▪️Любашевский — 1

▪️Тарутинский — 1

«Риск заболеть в ближайшее время не исчезает. Необходимо держать социальную дистанцию ​​и обезопасить себя», — резюмирует Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 5 мая в Одессе лабораторно подтверждены 81 случай COVID-19, из них 3 — за минувшие сутки.