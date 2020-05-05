За последние сутки в Одессе зарегистрированы 3 новых случая COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 5 мая в Одессе лабораторно подтверждены 81 случай COVID-19, из них 3 — за минувшие сутки.

Об этом сообщает официальный сайт города.

К настоящему времени получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одного одессита — мужчины 1995 г.р., который был первым выявленным в Одессе пациентом с COVID-19. Таким образом, в Одессе зарегистрированы 13 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 67 одесситов.

На утро 5 мая на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 20 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Также 17 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

В городской инфекционной больнице находится ребёнок в возрасте 3 месяца в удовлетворительном состоянии. Ещё двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, у одного ребёнка получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования. 4 мая получен положительный результат ПЦР у юноши в возрасте 17 лет, он находится дома на самоизоляции в удовлетворительном состоянии.

В числе заболевших коронавирусной болезнью одесситов — семь медицинских работников. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской инфекционной больницы.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 9.30 утра 5 мая подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки, в т.ч. в Одесской области — 469 заболевших.