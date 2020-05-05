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Украина в карантине уже 55 дней: за сутки ещё 13 летальных случаев

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По состоянию на 9.30 утра 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, болезнь подтверждена у 881 ребёнка и 2 479 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребёнка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 167 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков», — говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1 875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

  • Винницкая обл. — 454 (216 выздоровели)
  • Волынская обл. — 343 (88 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 478 (70 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 83 (13 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 448 (31 выздоровел)
  • Закарпатская обл. — 546 (65 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 287 (86 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 1015 (91 выздоровел)
  • г. Киев — 1583 (91 выздоровели)
  • Киевская обл. — 866 (85 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 401 (154 выздоровели)
  • Львовская обл. — 514 (106 выздоровели)
  • Луганская обл. — 38 (7 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 163 (18 выздоровели)
  • Одесская обл. — 469 (18 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 231 (36 выздоровели)
  • Ривненская обл. — 779 (91 выздоровел)
  • Сумская обл. — 112 (63 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 923 (172 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 377 (36 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 142 (57 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 119 (28 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 314 (69 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 1948 (175 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 64 (9 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, общее число умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире состоянием на 8.30 утра 5 мая составляет 252 420 человек, всего заболевших — 3 646 255.

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