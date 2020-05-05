Украина в карантине уже 55 дней: за сутки ещё 13 летальных случаев

По состоянию на 9.30 утра 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, болезнь подтверждена у 881 ребёнка и 2 479 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребёнка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 167 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков», — говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1 875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

Винницкая обл. — 454 (216 выздоровели)

Волынская обл. — 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 478 (70 выздоровели)

Донецкая обл. — 83 (13 выздоровели)

Житомирская обл. — 448 (31 выздоровел)

Закарпатская обл. — 546 (65 выздоровели)

Запорожская обл. — 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1015 (91 выздоровел)

(91 выздоровел) г. Киев — 1583 (91 выздоровели)

(91 выздоровели) Киевская обл. — 866 (85 выздоровели)

Кировоградская обл. — 401 (154 выздоровели)

Львовская обл. — 514 (106 выздоровели)

Луганская обл. — 38 (7 выздоровели)

Николаевская обл. — 163 (18 выздоровели)

Одесская обл. — 469 (18 выздоровели)

Полтавская обл. — 231 (36 выздоровели)

Ривненская обл. — 779 (91 выздоровел)

Сумская обл. — 112 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. — 923 (172 выздоровели)

Харьковская обл. — 377 (36 выздоровели)

Херсонская обл. — 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 119 (28 выздоровели)

Черкасская обл. — 314 (69 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1948 (175 выздоровели)

(175 выздоровели) Черниговская обл. — 64 (9 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, общее число умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире состоянием на 8.30 утра 5 мая составляет 252 420 человек, всего заболевших — 3 646 255.