Украина в карантине уже 55 дней: за сутки ещё 13 летальных случаев

По состоянию на 9.30 утра 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, болезнь подтверждена у 881 ребёнка и 2 479 медиков.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.
«На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребёнка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 167 человек, в том числе один ребёнок и 14 медиков», — говорится в сообщении.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1 875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:
- Винницкая обл. — 454 (216 выздоровели)
- Волынская обл. — 343 (88 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 478 (70 выздоровели)
- Донецкая обл. — 83 (13 выздоровели)
- Житомирская обл. — 448 (31 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 546 (65 выздоровели)
- Запорожская обл. — 287 (86 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1015 (91 выздоровел)
- г. Киев — 1583 (91 выздоровели)
- Киевская обл. — 866 (85 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 401 (154 выздоровели)
- Львовская обл. — 514 (106 выздоровели)
- Луганская обл. — 38 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. — 163 (18 выздоровели)
- Одесская обл. — 469 (18 выздоровели)
- Полтавская обл. — 231 (36 выздоровели)
- Ривненская обл. — 779 (91 выздоровел)
- Сумская обл. — 112 (63 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 923 (172 выздоровели)
- Харьковская обл. — 377 (36 выздоровели)
- Херсонская обл. — 142 (57 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 119 (28 выздоровели)
- Черкасская обл. — 314 (69 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1948 (175 выздоровели)
- Черниговская обл. — 64 (9 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, общее число умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире состоянием на 8.30 утра 5 мая составляет 252 420 человек, всего заболевших — 3 646 255.