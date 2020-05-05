Коронавирус во всём мире забрал более четверти миллиона жизней

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 состоянием на 8.30 утра 5 мая составляет 252 420 человек.

Такую статистику приводит Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 69 921, в Италии — 29 079, в Великобритании — 28734, в Испании — 25428, Франции — 25201.

Похоронить умершего от коронавируса стало проблемой для всех стран.

Власти Нидерландов, например, установили, что на похоронах могут присутствовать не более 30 человек, а в городе Нью-Веннеп ввели услугу “Похороны Drive”, которая позволяет попрощаться с умершим, не выходя из машины, рассказывает Укринформ со ссылкой на NOS.

Для прощальной церемонии отводится специальное помещение, куда можно заехать машиной, таким образом не нарушая ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

Всего в похоронах могут принять участие около 20 автомобилей. Присутствующие должны настроить радио на определённую частоту, что позволит им слышать церемонию прощания. Также в помещении установлены экраны, которые позволяют видеть весь процесс.

В Нидерландах на сегодняшнее утро умерло от коронавируса 5 082 человека при 40 770 заболевших.

Однако власти Нидерландов объявили, что с 11 мая в стране вновь откроются детсады и начальные школы. Разрешено также работать стоматологам. Но парикмахеры и массажисты ещё не могут вернуться к работе. Также пока нельзя посещать дома для престарелых.

В стране открылись магазины одежды, обуви и аксессуаров, а также торговые центры. На торговых улицах в центре Гааги множество людей, перед магазинами выстраиваются очереди, сообщает Укринформ.

Для шопинга установлены чёткие условия – в маленьких магазинчиках одновременно могут находиться только двое покупателей, в больших – до десяти. Обязательной является социальная дистанция, в том числе в очередях. На входе все клиенты должны дезинфицировать руки. Продавцы работают в масках и перчатках. Многие магазины открыты с 12:00 до 17:00.

Большинство введённых в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все массовые мероприятия.

Власти постоянно напоминают о необходимости сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Кстати. Количество заражения коронавирусом в мире на сегодняшнее утро достигло 3 646 255.

Как сообщала Одесса News, Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность отмены военного парада ко Дню Победы из-за коронавируса.