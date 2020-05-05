Прокурор из Одесской области потребовал 4 тысячи долларов, чтоб закрыть уголовное дело

Правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур Одесской области на взятке в $4 000 долларов за закрытие уголовного производства.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований и отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Управления Службы безопасности Украины в Одесской области 4 мая 2020 года задержали прокурора одной из местных прокуратур Одесской области по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, прокурор требовал и получил от гражданина 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства по факту похищения человека.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и применении меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

Фамилию и место работы взяточника пресс-служба не назвала.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе на взятке поймали сотрудника СБУ, требовавшего более 35 тысяч гривен от предпринимательницы за невмешательство в её бизнес.