Жителя Одессы будут судить за пособничество государству-агрессору

Одесская областная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту пособничества государству-агрессору.

По информации ведомства, следствием установлено, что мужчина, являясь гражданином Украины, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Московскую область России. Имея военное образование (окончил Одесский институт сухопутных войск), он вошёл в личный состав российского университета спецназа, где занимал должности инструктора и руководителя медицинского направления.

Отмечается, что сейчас в России это крупнейший военный центр подготовки спецподразделений по профессиональной, тактико-специальной направленности под патронатом Рамзана Кадырова.

«После начала полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый вместе с коллегами обучал добровольцев, военнослужащих и спецназовцев росгвардии боевым навыкам, методам решения боевых задач, приёмам оказания первой медпомощи, эвакуации раненых бойцов с поля боя, с целью предоставления им необходимой военной подготовки и возможностей на профессиональном уровне вести боевые действия против Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Поддерживая решения и действия государства-агрессора, сторонник захватчиков с личной страницы в социальной сети и на видеохостинге «YouTube» распространял посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для вооружённых формирований России с надписью «Своих не бросаем». Кроме того, открыл расчётный счёт для сбора средств на обучение, лечение, обмундирование и экипировку военнослужащих России, задействованных в боевых действиях против Украины. Также размещал публикации в сети Интернет с призывами к «неравнодушным» гражданам России осуществить денежный вклад в победу российских военных над ВСУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за госизмену будут судить медработника из Одесской области, который сдавал спецслужбам России места дислокации ВСУ.

Фото: Одесская облпрокуратура

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